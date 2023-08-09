الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: كييف تسلّمت مئات الدبابات وآلاف المدرعات الغربية

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

 

أشار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى أن أوكرانيا تسلمت من الغرب مئات الدبابات وآلاف المدرعات وأكثر من 1100 مدفع وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي بقيمة فاقت الـ160 مليار دولار.

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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

ولفت الوزير إلى أنه منذ فبراير 2022، زاد عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية في كتلة شمال الأطلسي. مشددا على أن "هذه التهديدات للأمن الروسي تتطلب استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب. والتي سيتم بحث الإجراءات اللازمة لها واتخاذ القرارات المناسبة"، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأوضح شويجو أنه تم نقل أكثر من 4 آلاف عربة مدرعة غربية وأكثر من 1.1 ألف قطعة مدفعية وعشرات قاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى كييف.

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