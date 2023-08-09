لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية الآثار جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور فهيم حجازي المشرف على الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد النعماني، أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف والتأكد من الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية ومطابقتها لمعايير اللجنة للإستمرار في الدراسة، مضيفاً أن الجامعة تسعى دائماً إلى دعم الكليات وإمدادها بما تحتاجه من دعم مالي ولوجيستي، الي جانب إدخال برامج ومقررات تعليمية مستحدثة تواكب متطلبات سوق العمل، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور فيهم حجازي إلى أن اللجنة قد أجرت جولة تفقدت خلالها مبنى ومعامل الكلية وفصولها الدراسية، لتقييم مقومات الدراسة بها، مضيفاً أن لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات تضم كلاً من الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية آثار جامعة الأقصر، الدكتور وائل بكري عميد كلية آثار جامعة جنوب الوادى والدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية آثار جامعة أسوان.