منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه بولندا ببطولة العالم

يلتقي منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 عاما، مع نظيره منتخب بولندا اليوم الأربعاء في أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، ببطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

موعد مباراة مصر وبولندا

وتقام مباراة مصر وبولندا في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر موقع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

مشوار مصر في البطولة

كان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره منتخب إيطاليا، بنتيجة 3 – 0 في منافسات دور ثمن النهائي ليلعب منتخب مصر في الأدوار الترتيبية من التاسع وحتى السادس عشر.

وكان منتخب مصر للناشئات قد تأهل إلى ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت كل من منتخب المجر و منتخب الأرجنتين و منتخب الكاميرون و منتخب الصين و منتخب تشيلي.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

بعثة منتخب مصر

ويترأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.