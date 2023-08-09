الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 6 مدنيين وإصابة 12 جراء انفجار لغم أرضي بالصومال

إنفجار لغم أرضي
إنفجار لغم أرضي بالصومال

 

أعلنت سلطات محافظة شبيلي السفلى، مقتل ستة مدنيين، اليوم الأربعاء جراء إنفجار لغم أرضي زرعته المليشيا الإرهابية في الطريق الرابط بين منطقتي قوريولي وشلنبود بالمحافظة .

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 إنفجار لغم أرضي بالصومال 

وأكد محافظ شبيلي السفلى محمد إبراهيم بري - في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن إنفجار اللغم الأرضي تسبب في مقتل ستة مدنيين وإصابة 12 آخرين كانواعلى متن حافلة أثناء مرورهم في الطريق الرابط بين منطقتي قوريولي وشلنبود، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى منطقة شلنبود لتلقي العلاج.

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