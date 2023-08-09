دوري المحترفين.. صراع البيانات يشتعل بين الأندية واتحاد الكرة

إشتعل مجددا صراع البيانات بين الاتحاد المصري لكرة القدم واندية القسم الثاني د، بشأن دوري المحترفين، والذي أعلن اتحاد الكرة تنفيذه بداية من الموسم الجديد، رغم رفض بعض الأندية للفكرة من الأساس وتحفظ البعض الاخر على آليات تنفيذها والتمسك بضرورة وجود خطة واضحة من الاتحاد لتنفيذ دوري المخترفين.

بيان اتحاد الكرة

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا أعلن فيه عن نظام مسابقة دوري القسم الثاني بالموسم الجديد ودوري المحترفين، على النحو التالي:

ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني و الثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.

- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي "٢٠ ناديا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديا".

- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.

- إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي ناد جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.

- تحصيل ١٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.

- تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩.

بيان الأندية

وردا على بيان اتحاد الكرة أصدرت بعض أندية القسم الثاني بيانا مشتركاجاء نصه كالتالي :

تابعت اندية دوري المحترفين البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم علي صفحته الرسمية والذي تضمن: (اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادر في بداية الموسم)

في البداية، تؤكد جميع الاندية احترامهم للاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا الكاملة دون انتقاص، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لم ولن تتنازل عنها جميع الاندية وذلك علي النحو الأتي بيانه

أولاً : موافقة الاندية على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادًا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساءً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق مسابقة يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ثانياً : ضرورة تأهل الثلاث اندية الاوائل مباشرة من دوري المحترفين القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز (القسم الاول) وهبوط ثلاث فرق من الثانى أ على الاكثر لدوري القسم الثاني ب ؛ علي ان تقام المسابقة من دورين كاملين بنظام الذهاب والاياب 38 اسبوع) تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا: من منطلق الحرص على الصالح العام وتطوير منظومة كرة القدم تهيب الاندية بالاتحاد المصري بأنه يجب الالتزام بلوائح الاتحاد الدولى المنظمة للمسابقات طبقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك للمحافظة على سلامة المسابقات واستمرارها دون عوار .

رابعا : أن الأندية على اتم الاستعداد للاجتماع مع مجلس الاتحاد الموقر في أي وقت لمناقشة النقاط سالفة البيان بعاليه وذلك في حالة رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي النهاية فأننا نؤكد جميعاً على احترامنا الكامل لمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومن منطلق ذلك فأننا نؤكد على أن الأندية والاتحاد شركاء لتطوير منظومة كرة القدم

المصرية.

الاندية الحاضرين بالاجتماع :

1 - نادي وادي دجلة

2 - نادي المقاصة

3 - نادي دكرنس

4 - نادي لافيينا اف سي

5 - نادي غزل المحلة

6 - نادي بتروجيت

7 - نادي السكة الحديد

8 - نادي جمهورية شبين

و - نادي WE (المصرية للاتصالات)

10 - نادي بروكسي

11 - نادي بترول اسيوط

12 - نادي ابوقير للاسمدة

13 - نادي القناة

14 - نادي راية

15 - نادي مكادي

اندية فوضت الاندية الحاضرين واعتمدت قراراتها:

16 - نادي طنطا