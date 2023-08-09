قائد مانشستر يونايتد يقترب من وست هام

يبحث وست هام يونايتد الإنجليزي عن تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المعاناة التي شهدها الفريق الموسم الماضي على مستوى الخط الخلفي.

ووجهت إدارة وست هام يونايتد أنظارها نحو المدافع هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن وست هام توصل لاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع ماجواير، بعدما أصبح الأخير خارج حسابات المدرب الأسكتلندي إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد.

ماجواير

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن وست هام رصد 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن اللاعب يرغب في خوض تجربة إحترافية جديدة خارج مانشستر يونايتد، بعد المواسم الصعبة التي عاشها داخل قلعة "أولد ترافورد".

وشددت على أن الصفقة في طريقها للحسم، بعد الضغط القوي من قبل وست هام للتعاقد مع اللاعب، بعد طلب المدرب ديفيد مويس، المدير الفني للشواكيش، بضرورة تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال الموسم المقبل.

وخاض ماجواير 175 لقاء بقميص اليونايتد، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع مثلهم.

جدير بالذكر أن ماجواير انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.