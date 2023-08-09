مصر تواجه فرنسا بربع نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين بالأرجنتين

يواجه منتخب مصر الوطني للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 عامام نظيره منتخب فرنسا اليوم الأربعاء، في دور ربع النهائي ببطولة العالم المقامة حاليا في الارجنتين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وفرنسا بربع نهائي بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

مشوار منتخب مصر

وكان منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما حقق فوزا مستحقا على نظيره منتخب كولومبيا بنتيجة 3 - 1 في مباراة قوية ومثيرة بثمن النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور ال16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها بالفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة متساويا مع منتخب أمريكا صاحب المركز الأول بالمجموعة.

وتواجد منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عام، في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار منتخبات الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب الناشئين 12 لاعبا وهم:

ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

ويرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ويقود المنتخب فنيا أحمد الدرديرى وحسام الدين مصطفى مدربا عاما وعمرو محمد طه طبيب الفريق وسعيد أحمد المحلل الفني.