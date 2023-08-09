الهلال السعودي يُصر على ضم أوسيمين من نابولي

يتمسك الهلال السعودي بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن الهلال السعودي رفع عرضه الثالث لـ 170 مليون يورو، من أجل الحصول على أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن الهلال يبحث عن إغراء المهاجم النيجيري من خلال الحصول على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن نابولي يرفض التخلي عن خدمات أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يرغب النادي الإيطالي في تجديد عقد لاعبه لمنع رحيله.

وكانت أندية أوروبية كبيرة ترغب في ضم أوسيمين، لعل أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، بجانب ريال مدريد الإسباني، لكن القيمة المالية للعروض لم تُقنع النادي الإيطالي.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي قدم عرضين من قبل لضم أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الأول بقيمة 120 مليون يورو، بينما الثاني بـ140 مليون، لكن الفريق الجنوبي طلب الحصول على 200 مليون يورو، من أجل التخلي عن اللاعب.