رئيس جامعة سوهاج يشارك في مؤتمر مستقبل الإنتاج المعرفي

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي:مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات ونواب ومساعدي الوزير، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية، إذْ أقيمت فعاليات المؤتمر ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة.



تضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بهدف الإشادة بتميز علمائنا في المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية في الفترة الحالية، وذلك تماشيًّا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضًا توضيح الهدف من تواجد علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.



ثمَّنَ الدكتور حسان النعماني دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع علماء مصر علي الاختراع والابتكار، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر، ومشيرًا إلي أن المؤتمر تضمن أيضًا عرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة واستضافة خبراء أمريكيين، كما تضمن حلقات نقاشية في مجالات البحث العلمي المختلفة.



أضاف الدكتور حسان النعماني أنه شارك في فعاليات الاحتفاليه ١٣ باحثًا من علماء جامعة سوهاج الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم والذين يعدوا قدوةً ونموذجًا مشرفًا لأعضاء التدريس كافة لبذل المزيد من الجهد لتقديم الجديد فى مجال العلوم المختلفة.