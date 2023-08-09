مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات القطار في دشنا بقنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار بمزلقان قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قرية السمطا بمركز دشنا.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قرية السمطا في مركز دشنا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا في مقرها المؤقت بفاو، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.