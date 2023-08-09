تطبيق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والاتحاد المصري للغرف السياحية عن إطلاق منظومة تطبيق إخطار الرحلات البحرية. يأتي هذا الإعلان في سياق توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عمليات تنظيم وتنفيذ الرحلات البحرية وأنشطة الغوص والسنوركل من خلال خطوات بسيطة وسريعة، يستخدم التطبيق بواسطة المنشآت السياحية من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري المرخصة، حيث يتيح لهم ملء البيانات اللازمة لإصدار إخطار يتوافق مع متطلبات وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع.

يوفر التطبيق معلومات تحليلية وإحصائية قيمة، تشمل تفاصيل الرحلات والأنشطة المنفذة، مثل جنسيات وفئات السياح، وأماكن الغوص والأنشطة البحرية الأكثر زيارة وإقبالاً، تسهم هذه المعلومات في دعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠.

أوضح مصطفى حفني، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أن هذا التطبيق سيعزز من القيمة التنافسية لقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر، بفضل البيانات والمعلومات المقدمة، سيسهم التطبيق في تعزيز الآمان والسلامة، وتحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة، فضلاً عن السيطرة على الكيانات غير القانونية.

ويسهم التطبيق أيضًا في تعزيز جهود التسويق والترويج للقطاع السياحي المصري، مما يعزز من وجوده في المعارض والمحافل الدولية.

كما يقدم قيمة مضافة في تحقيق مشروعات حماية البيئة البحرية وتحقيق مفهوم السياحة المستدامة.

وتسعى وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إلى تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لتحسين جميع الخدمات المقدمة في هذا القطاع، بهدف مواكبة التطورات الحديثة ورفع مستوى قطاع الغوص والأنشطة البحرية.

تأتي هذه المنظومة التقنية المبتكرة كإضافة مهمة للقطاع السياحي في مصر، وتشكل خطوة جديدة نحو تحقيق التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لعشاق الغوص والأنشطة البحرية.