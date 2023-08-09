الانتهاء من تنفيذ بئرى مياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي بالمراغة وطهطا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب أن الشركة انتهت من تنفيذ بئرى مياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RPF بالتعاون مع نادى روتارى.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه تم تنفيذ تلك الآبار بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المراغة، ومحطة مياه الخزندارية غرب بمركز طهطا، إذ قام نادى روتاري بتنفيذ الأعمال المدنية بقيمة 400 ألف جنيه، وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وتشمل الطلمبات والمحابس والمواسير ولوحات الكهرباء بقيمة 800 ألف جنيه.





وقال المهندس أشرف على عبدالرحمن مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى أن الطاقة التصميمية لكل بئر تم تنفيذه تبلغ 25 لترًا لكل ثانية وأن تلك الأعمال تأتى فى إطار مبادرة المياه من أجل الحياة والتى تهدف توفير المياه الآمنة للفئات المستهدفة وخصوصًا الأطفال وأسرهم ورفع الوعى البيئى والصحى والمشاركة الإيجابية فى اتباع السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب.





وفي سياق متصل أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.





وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وأنه تم توزيعهم على فرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام هذا بالإضافة إلى أن النافورى الصغير يقوم بأعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وأنه تم توزيعهم على أفرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.