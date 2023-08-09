ضبط عاطل متهم بقتل سائق بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، عاطل متهم بقتل سائق بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز أبوكبير.

والبداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبو كبير المركزى، بوصول سائق 34 عامل، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالجهة اليسري بالبطن، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه و عاطل 50 عاما، زوج شقيقته، إثر خلافات عائلية على خلفية ترك الزوجة لمنزل الزوجية قبل الواقعة بأيام، قام على أثرها المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.