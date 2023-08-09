الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لوكاكو على أعتاب يوفنتوس الإيطالي

لوكاكو
لوكاكو

يقترب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال ليوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان لوكاكو قد انتهت إعارته لـ إنتر ميلان مع نهاية الموسم الماضي 2022/2023، ليبدأ يوفنتوس في رحلة الحصول على خدمات اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة غضب كبير من جماهير ومجلس إدارة إنتر ميلان، بعدما أصبح لوكاكو على أعتاب السيدة العجوز خلال الميركاتو الحالي.

وشن خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، هجومًا قويًا على لوكاكو، حيث وصفه بالخائن للنادي الإيطالي، بعدما قدم له النيراتزوري كل الدعم خلال فترة تواجده في الكالتشيو.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن لوكاكو بات قريبًا من الانضمام ليوفنتوس بعد المحادثات القوية التي شهدتها الفترة الماضية بين اللاعب وإدارة اليوفي.

وأوضحت أن لوكاكو يمر بفترة صعبة بعد الهجوم الكبير من مسؤولي إنتر ميلان وجماهير النادي عليه، مما جعل اللاعب يرفض التحدث في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن لوكاكو انتقل لـ إنتر ميلان في صيف 2019، قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث قضى اللاعب موسمين، لينتقل بعدها لتشيلسي الإنجليزي في 2021، لكنه لم يستطع أن يقدم المستويات المأمولة منه، ليعود مرة أخري للنيراتزوري في 2022، ليتألق بشكل لافت للنظر.

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