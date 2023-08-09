منخفض الهند الموسمى يرفع درجات الحرارة ويتسبب في تراجع المصطافين بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية موجة من الطقس الحار الرطب وارتفاعًا فى أمواج البحر، تزامنا مع منخفض الهند الموسمى الذى تسبب فى رفع درجات الحرارة، مما تسبب فى تراجع المصطافين على الإقبال بشواطئ الإسكندرية.

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبوسمبل، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل وبحيرة ناصر.

حذَّرتْ الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على البحر المتوسط (مطروح- العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط) بداية من يوم الخميس حتى السبت المقبل، وارتفاع الأمواج مترين ونصف المتر وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم في الساعة.

قالت الأرصاد الجوية في بيان لها، إنه بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، تأتي الانفراجة خلال الأيام المقبلة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبًا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، على أغلب الأنحاء كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبالًا متوسطًا من جانب المصطافين والزائرين، إذْ سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إقبال بلغت 50% بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي نسبة إقبال بلغت 30% فقط.

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ، في شرق وغرب المحافظة، بالتزامن مع استقرار حالة البحر وهدوء حركة الأمواج، الأمر الذي يسمح باستئناف السباحة بصورة طبيعية.

رصدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تراجع نسبة الإقبال على الشواطئ، ليكون متوسطًا فى شواطئ القطاع الشرقي، ومتراجعًا في القطاع الغربي ليسجل نحو 30% من نسبة الإقبال على جميع الشواطئ.

شددَّتْ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على جميع رواد الشواطئ، بضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين والغطاسين وعدم الاستسلام لأي محاولات من شأنها ابتزازهم للحصول على أي أموال إضافية بخلاف سعر تذكرة الدخول دون وجه حق.

من جانب آخر نجحت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين بالإسكندرية في انتشال جثمان الشاب بشار الذي لقي مصرعه غرقًا بشاطئ سيدي كرير الشرقي غربي المحافظة، بعد مرور 48 ساعة على حادث غرقه.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد «غواصي الخير» بالإسكندرية، إنه تم انتشال جثة الشاب بشار محمود إبراهيم «16 سنة» الذي لقي مصرعه أمس غرقًا في شاطئ كرير الشرقي، غربي الإسكندرية، بعد أن جرفه التيار.

أشار قائد فريق «غواصي الخير» إلى أن عمليات البحث عن جثمان الشاب الغريق استغرقت 48 ساعة، بسبب ارتفاع الأمواج، بعد أن وجه الدعوة إلى «غواصي الخير»، خصوصًا غواصي الإسكندرية، لسرعة التوجه إلى شاطئ سيدي كرير الشرقي للإسهام في عملية انتشال الجثمان.

كان اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يبلغ من العمر 16 سنة في شاطئ كرير الشرقى أمام شارع السنترال عند الكيلو 35.على الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت رحلة البحث عن الجثمان وبعد رحلة بحث استمرت لمدة يومين متتاليين تم العثور على الجثمان.