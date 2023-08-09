كتب - يوسف عبداللطيف :-

أصدر محافظ الوادي الجديد توجيهاً لإعداد دراسة مفصلة لتوصيل المرافق الأساسية لتقسيمات أراضي الجمعيات. يهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الحياة في هذه المناطق. سيتم تضمين المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع في الدراسة. وسيتم أخذ جميع العوامل الفنية والمالية والبيئية في الاعتبار أثناء إعداد الدراسة بهدف ضمان تنفيذها بطريقة فعالة ومستدامة. يأمل محافظ الوادي الجديد في أن تسهم هذه الدراسة في تحقيق رؤية تطوير المنطقة وتحقيق رغبات واحتياجات السكان

حصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة. وتضمنت التوجيهات بيان موقف تشغيل كل منشأة وجدية تشغيلها. وجاءت هذه التوجيهات خلال جولته التفقدية صباح اليوم، حيث كان يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وقد كلف المحافظ الوحدة المحلية بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات بالمنطقة المجاورة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التي تكون جادة في سداد تكلفة توصيل المرافق داخل التقسيم. يأتي هذا الإجراء في إطار تطوير المناطق الاستثمارية وتحسين البنية التحتية للمدينة.

علاوة على ذلك، قام المحافظ بمتابعة أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة خلال الجولة. حيث وجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة والمعسكر الكشفي الملحق. يهدف ذلك إلى توفير بيئة مناسبة ومرافق ترفيهية للشباب في المدينة وتعزيز نشاطهم الاجتماعي والثقافي.

تعكس هذه الخطوات الحثيثة القام بها اللواء دكتور محمد الزملوط، تفانيه في العمل واهتمامه الكبير بتطوير المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات تقدمًا ملموسًا في تنمية الوادي الجديد وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات