الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مرصد الأزهر يحذر من وقوع هجمات إرهابية جديدة في العراق وسوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن رغم ما هو سائد في عدد من الصحف والمواقع الأجنبية حول القضاء على تنظيم داعش الإرهابي نهائيًّا واستعادة المساحات الشاسعة التي كانت تحت سيطرته في كل من سوريا والعراق، إلا أن التقرير رقم ٣٢ لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة، المختص بمراقبة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من جماعات، أظهر أن خطر الإرهاب ما زال قائمًا بقوة في تلك المناطق وغيرها بدرجات متفاوتة، وذلك لقدرة التنظيمات الإرهابية على العودة في بعض الظروف.

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مرصد الأزهر يشيد بجهود إسبانيا في مواجهة التنظيمات المتطرفة

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مرصد الأزهر يوضح أنشطة التنظيمات المتطرفة في الدول الإفريقية لشهر يوليو 2023

وأضاف التقرير أن المجموعات الكبيرة الباقية داخل المخيمات في شمال شرق سوريا تُمثل عاملاً مساعدًا في ذلك الخطر، لافتًا إلى استمرارية الخطر لسنوات عديدة في ظل الخطر الذي تمثله الغالبية العظمى من سكان المخيمات من العراقيين أو السوريين، هذا بالإضافة إلى أن منطقتي الساحل والكونغو، خاصة مع تصاعد العنف في تلك المناطق.

وكشف التقرير عن تخوف الدول الأعضاء من استغلال التنظيمات الإرهابية حالة عدم الاستقرار الحالية في السودان، وانعكاسات ذلك على مناطق الصراع في إفريقيا.

 العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش 

يأتي هذا التقرير بالتزامن مع العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، والتي نجحت في القضاء على كل من "علي جاسم سلمان محمد الجوبوري" أمير الإدارة العامة للولايات بالتنظيم (في الـ ٢٤ فبراير الماضي)، والقيادي "بلال السوداني" المسئول عن تمويل وتوسّع نفوذ داعش في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها (في الـ٢٥ يناير الماضي).

وهنا يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن رغم تحول تنظيم داعش الإرهابي إلى شيء افتراضي لا وجود له جغرافيًّا إلا أن خطره لم ينته كليًّا؛ لذا يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتحييد عناصره ومنع زحفها  إلى مناطق الصراعات والاضطرابات سواء في إفريقيا مثل دول الساحل أو في آسيا حيث التوترات الأمنية في أفغانستان وباكستان خاصة المناطق الحدودية بين البلدين، والتي تعد أرض خصبة لتواجد هذه العناصر الإرهابية.

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