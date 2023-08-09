إنبي يطالب بعقاب لاعب الزمالك

طالب محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، بضرورة اصدار عقوبة ضد الظهير الأيمن أحمد عيد، بعدما بم يلتزم اللاعب بتعاقده مع النادي البترولي خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير الكرة بـ إنبي في تصريحات تلفزيونية أن ملف أحد عيد لا يوجد به جديد، حيث لم يقوم نادي الزمالك بالرد علينا.

وشدد على أنه لا يعلم إذا كان اللاعب تم قيده في قائمة الفارس الأبيض للموسم الجديد أم لا، لكن هذا الأمر مر عليه أكثر من شهر ولم يحدث فيه جديد.

تصريحات مدير الكرة بـ إنبي

تحدث محمد إسماعيل، مدير الكرة بـ إنبي، خلال تصريحات تلفزيوينة، حيث قال: "ليس هناك جديد حتى هذه اللحظة في ملف أحمد عيد ولم يرد علينا نادي الزمالك"

وتابع: "ليس لدي معلومة إذا كانت إدارة القلعة البيضاء قامت بقيد اللاعب في قائمة الزمالك أم لا".

أحمد عيد، لاعب الزمالك

وأضاف: "هناك أكثر من شهر على موضوع عيد ولا يوجد تقدم أو أي اتصال من نادي الزمالك بشأن أحمد عيد".

وأختتم إسماعيل تصريحاته: " يجب أن يصدر ضد أحمد عيد عقوبة، بعدما أخل اللاعب بتعاقده".

الجدير بالذكر أن أحمد عيد انتقل لصفوف إنبي خلال الموسم الماضي مع وجود بند بأحقية البيع، ليقرر الفريق البترولي شراء اللاعب، لكن الأخير أبدى رغبة في العودة للفارس الأبيض، ويرفض العودة لـ إنبي.