مانشستر سيتي يستهدف باكيتا في الميركاتو

يستهدف مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن صفقة انتقال باكيتا للمان سيتي ليست سهلة، وذلك بسبب تمسك وست هام يونايتد باللاعب خلال الموسم الجديد.

وأوضح أن المدرب ديفيد مويس، المدير الفني لويست هام، يرفض التفريط في اللاعب، حيث يعتبره أحد العناصر الأساسية للفريق.

وأشار إلى أن إدارة المان سيتي تضع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل اتمام التعاقد مع باكيتا، لكن إدارة وست هام رفضت العرض، بسبب أن قيمة الصفقة قليل.

وأكد رومانو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أبدى اعجابه الشديد ببكايتا، وذلك للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.