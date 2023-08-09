روسيا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر حتى استقرار الأوضاع

أوصت وزارة الخارجية الروسية، المواطنين الروس، بعدم السفر إلى النيجر حتى يتم تطبيع الأوضاع في هذا البلد بشكل كامل، لافتة إلى أن عددا قليلا من الروس يعيشون في النيجر ولم يتعرضوا إلى أية حوادث.

الخارجية الروسية

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء "وفقا للسفارة الروسية في مالي، والتي تشرف على النيجر، لم تقع أية حوادث تتعلق بمواطنين روس، نحافظ على التواصل المستمر مع العدد القليل من المواطنين الروس، الذين يعيشون في هذا البلد، ويجري العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم، مشيرا إلى أن الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى جمهورية النيجر حتى يتم تطبيع الأوضاع تماما".