رسميا : الجزائري جوبا اوقاسي ينضم لصفوف سموحة

أتم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي صفقة انتقال لاعب وسط فريق شبيبة القبائل الجزائري جوبا اوقاسي بشكل نهائي والذي انتقل لنادي سموحة في صفقة أنتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه الجزائري .

وبات الاعب الجزائري هو ثاني لاعب اجنبي يضمه سموحة هذا الصيف الى جانب المغريي عبد الرحمن بن قسو والصفقات المالية التي ابرمها النادي مثل مصطفى البدري لاعب الأهلي و محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي و احمد خالد لاعب وسط أسوان و استعادة خدمات المهاجم الدولي حسام حسن بشكل نهائي .

وكان نادي شبيبة القبائل الجزائري قد أنهى عقد الاعب جوبا اوقاسي بسبب خلافات مع المدير الفني للفريق ليتم عرضه من جانب احد الوكلاء على تحمد سامي المدير الفني لسموحة الذي رحب بضم الاعب الذي يشغل مركز لاعب الارتكاز.