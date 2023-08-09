نائب رئيس إنتر ميلان يهاجم لوكاكو: "خنت النيراتزوري"

شن خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان، هجومًا شديدًا على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بعدما اقترب اللاعب من الانتقال ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد زانيتي في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن لوكاكو خان إنتر ميلان، والجميع محبط للغاية مما فعله اللاعب بالانتقال للسيدة العجوز.

وشدد على أن لوكاكو لم يتعامل باحترافية، حيث لم يخبر أحد بالانتقال للنادي الذي يريده، وهذا حق له أن ينتقل لأي فريق يريده.

زانيتي: لوكاكو خاننا

علق زانيتي على أنباء اقتراب الدبابة البلجيكية من الانتقال ليوفنتوس الإيطالي، حيث قال: "لوكاكو خاننا، الجميع محبط للغاية مما فعله معنا".

وأكمل نائب رئيس إنتر ميلان تصريحاته: "كانت التوقعات أن يكون هناك تعاملًا مختلفًا من البلجيكي، كلاعب محترف وكذلك على مستوى التعاملات الشخصية".

وتابع: "توقعاتنا كانت بناءًا على قدمه له النيراتزوري له خلال الأشهر الماضية، بالطبع، له الحق في الانتقال إلى أي نادٍ يريده، لكن كان يجب أن يقول ذلك مسبقًا".

وأختتم زانيتي تصريحاته: "لا يوجد أحد أكبر من هذا إنتر، عندما تفكر في التخطيط لنادٍ بحجم نادينا يجب أن تفكر جيدًا، من ستحضره إلى غرفة اللاعبين".