سقوط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات في أسوان

واصل قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، شن حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية.

أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين 7 منهم معلومات جنائية، ونجحت الجهود في ضبط 10 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لـ7 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 808 أحكام قضائية متنوعة.

في سياق آخر، قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من أمام أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، تم ضبطه يقودها فى منطقة الجمالية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".

بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

فيما نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبها جروح طعنية بالجسم.

بالانتقال والفحص وبسؤال زوج المجنى عليها قرر بأنه لدى عودته للمنزل وبرفقته أنجاله عثر على زوجته مُسجاة على ظهرها وبها عدة طعنات واكتشافه سرقة بعض محتويات المنزل (2 تابلت، خاتم ذهب، مبلغ مالى) فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وعُثر على الأداتين المستخدمتين فى الواقعة (مفتاح، سكين) بمحل الواقعة.