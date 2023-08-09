تحرير 90 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة بالمنيا ، حملات تموينية وتفيتشية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على إستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق .

ومحال بيع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأكد المحافظ ، على متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة ، بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ، ومباحث التموين ، والصحة، والطب البيطري ، والبيئة.

وقال المحافظ ، إن الحملات التموينية على، المخابز والأسواق والمحال المنفذة من خلال قطاع التموين ، أسفرت عن تحرير ٩٠ مخالفة ، وجاءت تصريحات المحافظ ، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة ، على المخابز والأسواق والمحال التجارية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية شملت ٨٤ مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم وجود ميزان، إلى جانب ٦ مخالفات فى مجال الأسواق ، و المحال التجارية ، تنوعت بين البيع بأزيد من السعر الرسمي و سلع مجهولة المصدر ، و عدم وجود شهادة صحية .