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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 90 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة  بالمنيا ، حملات تموينية وتفيتشية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على إستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق .

ومحال بيع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأكد  المحافظ ، على متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة ، بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ، ومباحث التموين ، والصحة،  والطب البيطري ، والبيئة.

وقال المحافظ ، إن الحملات التموينية على،  المخابز والأسواق والمحال المنفذة من خلال قطاع التموين ، أسفرت عن تحرير ٩٠ مخالفة ، وجاءت تصريحات المحافظ ، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة ، على المخابز والأسواق والمحال التجارية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية شملت ٨٤ مخالفة للمخابز البلدية،  تنوعت بين نقص وزن و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم وجود ميزان، إلى جانب ٦ مخالفات فى مجال الأسواق ، و المحال التجارية ، تنوعت بين البيع بأزيد من السعر الرسمي و سلع مجهولة المصدر ، و عدم وجود شهادة صحية .