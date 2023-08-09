رسميا : سموحة يضم نجم أسوان

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في ابرام صفقة جديدة لدعم الفريق الاول لكرة القدم بضم نجم وسط أسوان احمد خالد بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية .

واكدت مصادر داخل النادي السكندري ان الاعب انضم لصفوف الفريق السكندري رغم التمسك الكبير داخل نادي أسوان بعدم التفريط فيه بصفته احد الركائز الأساسية بالفريق الا ان اصرار مسئولي سموحة على حسم الصفقة انهى انتقال احمد خالد لسموحة بنجاح .

ويعد احمد خالد احد المواهب الواعدة في خط الوسط ويبلغ من العمر ٢٤ عاما وكان لاعبا اساسيا في صفوف اسوان الموسم الماضي وقدم مع الفريق مباريات رائعة .