الأجهزة التنفيذية توجه ضربات متلاحقة للمتعدين بالبناء المخالف في الشرقية

وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص، بناحية سامي سعد علي مساحة 200 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية بالملاك برئاسة مركز ومدينة أبو حماد، من إزالة سور مقام بالدبش الابيض بطول ٦٠متر بناحية دعبس بالملاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.