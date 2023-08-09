مدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ البيع

قام رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عبدالناصر صالح، بجولة تفقدية داخل المدينة لمتابعة منافذ بيع السلع والخضروات والفواكه. شدد الرئيس على التجار بضرورة وضع أسعار السلع بشكل واضح وعدم زيادتها في منفذ الوحدة المحلية بميدان المثلث. كما أوصى بوضع هامش ربح بسيط لخدمة المواطنين.

رصف الشوارع

وتفقد رئيس الوحدة المحلية، الشوارع التي تم رصفها، سواء كانت بجوار مدرسة التمريض أو داخل الكتلة السكنية. وجّه الشكر للعاملين في الوحدة المحلية الذين قاموا بدهان بعض المطبات الصناعية ووجه بدهان باقي المطبات الصناعية.

كما قام بمتابعة محطات الصرف الصحي الفرعية الشمالية وتأكد من انتظام سير العمل في المحطة. وفيما بعد، توجه إلى محطة الصرف الصحي بالمعالجة وقام بتحويل فني تشغيل المحطة لعدم انضباطه في العمل. وحذر الجميع من ترك محل عملهم خلال فترة الورديّة أو ساعات العمل بدون تصريح مسبق، سواء في المرافق أو في الديوان. كما كلّف الشؤون القانونية بالمركز بتشكيل لجنة تسمى لجنة الانضباط الإداري لمتابعة الأعمال في المدينة والقرى وتقديم تقرير مفصل بعد المرور

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها

رئاسة مركز ومدينه باريس تطرح السلع الغذائيه والخضروات والفواكه بمنافذ تابعة لها