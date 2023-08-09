إصدار قرارات بتعيين قيادات جديدة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عدداً من القرارات بتعيين قيادات جديدة بجامعة أسيوط وكيلا لكلية الآداب ورؤساء لمجالس الأقسام ومديراً لمستشفى الطب البيطري.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في القرارات الجديدة بتعيين قيادات جديدة بجامعة أسيوط بضرورة مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير الجامعة؛ بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 مؤكداً على الاهتمام برفع وتحديث القدرات والمهارات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس.

تعيين قيادات جديدة بجامعة أسيوط

تضمنت القرارات تكليف الدكتور خالد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة أسيوط للقيام بعمل وكيل للكلية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام وتجديد تعيين الدكتور تيمور محمد إبراهيم الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

وتم أيضًا تجديد تعيين الدكتورة ماجدة أحمد محمد الأستاذة بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بجامعة أسيوط رئيسةً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين الدكتورة مرفت أنور عبدالعزيز الأستاذة بقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ بكلية التمريض بجامعة أسيوط رئيسةً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمود مصطفى محمود الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط مديرًا للمستشفى البيطري التعليمي، وذلك لمدة عام.