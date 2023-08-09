يامين يامال سعيد بعد تألقه مع برشلونة أمام توتنهام

أعرب لامين يامال لاعب برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد مشاركته في كأس خوان جامبر أمام توتنهام هوتسبير.



وفاز فريق برشلونة على نظيره توتنهام بنتيجة 4-2، أمس الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.



خلال المباراة التي شارك فيها لامين يامال (16 عاما) لمدة ربع ساعة وظهر بشكل مميز وحصل على إشادة الجميع.



نشر لامين يامال، عبر حسابه الرسمي على شبكة إنستجرام "أشعر بالسعادة للحصول على المزيد من الدقائق بهذا القميص".



وتابع حديثه، أنه كما أنني سعيد للغاية بفوز الفريق الكتالوني، وأشكر جماهير البارسا على الدعم.



أنتصر برشلونة برباعية على توتنهام، حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وأنسو فاتي وعبد الصمد الزلزولي.



ويلتقي برشلونة مع خيتافي، الأحد المقبل، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.

