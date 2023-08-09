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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بالمتهم بإنهاء حياة سيدة في الإسماعيلية لسرقتها

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبها جروح طعنية بالجسم.

 

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء في الغنايم بأسيوط

ضبط 42 طن قمح محلي محظور تداوله بأسيوط

 

بالانتقال والفحص وبسؤال زوج المجنى عليها قرر بأنه لدى عودته للمنزل وبرفقته أنجاله عثر على زوجته مُسجاة على ظهرها وبها عدة طعنات واكتشافه سرقة بعض محتويات المنزل (2 تابلت، خاتم ذهب، مبلغ مالى) فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز). 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وعُثر على الأداتين المستخدمتين فى الواقعة (مفتاح، سكين) بمحل الواقعة.

 

 

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