فلسطين: حكومة "نتنياهو" ماضية في تنفيذ المزيد من مشروعاتها الاستعمارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة "نتنياهو" ماضية في تنفيذ المزيد من مشروعاتها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية".

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الحكومة الإسرائيلية ماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري

وأضافت وزارة الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر إجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّ الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، التي تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقًا للقانون الدولي.

الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة

وأدانت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات "جنيف"، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.