تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (ِشاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، إذْ يشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس.

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الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عددٍ من المناطق:

ذكر التقرير أن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عددٍ من المناطق حتى منطقة وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وعندما نصل إلى منطقة الضاهر سنجد كثافات مرورية متقطعة ممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

طريق كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية:

أشار التقرير إلى أن طريق كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر.

