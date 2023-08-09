عاجل
صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالجهاز الإداري موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023
الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79881 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 32495 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء في الغنايم بأسيوط

ضبط المتهم بإشعال النيران فى شخص بالدقهلية

 

وأسفرت الجهود عن 1249 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية و19 مخالفة موقف عشوائى، و5 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مواد متعلقة

سقوط 33 متهما في جرائم مخدرات وسرقات بالإسكندرية

حقيقة حدوث خلافات بين سيدة وشقيقها بسبب الميراث في كفر الشيخ

بعد ساعات..أمن الجيزة يكشف كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية

ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلته وإصابة 4 آخرين من أبنائه بالجيزة

الأمن يسقط سائق ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع الأول