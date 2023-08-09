طقس المنيا.. العظمى 38 والصغرى 25 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء ، طقسا حارا خلال ساعات النهار ، مع زيادة نسبة الرطوبة ، والتي تزيد من إحساس بالحراة ، حيث سجلت درجات الحرارة بالمنيا ، العظمى 38 والصغرى 25 درجة ، أي بإنخفاض 5 درجات عن الأيام الماضية .

وكشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 ، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية ،طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم إرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على ، حلايب ، وشلاتين وبحيرة ناصر ، وأبو سمبل ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة ، والمنيا العظمى 38 والصغرى 25 درجة .