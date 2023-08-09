بونو مُرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونخ للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل يان سومير إلى إنتر ميلان.

أصبح بايرن ميونخ بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى يستعد بايرن ميونخ للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل يان سومير إلى إنتر ميلان.

أصبح بايرن ميونخ بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى بعد تأخر عودة نوير من الإصابة التي تعرض لها، وإعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.

بات كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، في قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد نجاح البلوز في ضم مع روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون، مؤخرا.

وتابع التقارير، أن مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل،يدرك إمكانيات كيبا جيدا، بعدما دربه في تشليسي.

وواصلت أن بايرن ميونخ لديه استعداد للدخول في مفاوضات مع تشيلسي ، لمعرفة موقف الأخير من بيع حارس مرماه في الصيف.

وتضم قائمة بايرن ميونخ جيرونيمو رولي (أياكس أمستردام) وياسين بونو (إشبيلية).



