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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد 1.5 طن نفايات طبية خطرة خلال حملات أمنية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة جرائم الغش التجارى، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مصنع عشوائى (غير مرخص) بتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك المصنع) وعثر بداخل المصنع على (1,5طن نفايات طبية خطرة عبارة عن "جراكن غسيل كلوى , عبوات أدوية فارغة ومستهلكة , جراكن مواد كيماوية وأثينول طبى , أمبولات بلاستيكية فارغة ومستهلكة من ناتج الحقن الطبية - 3 طن مخلفات بلاستيكية خطرة - 40 طن منتج نهائى عبارة عن خام البلاستيك "خرز" معد للتداول من ناتج إعادة تدوير المخلفات الخطرة بدون موافقة بيئية وبدون تراخيص من الجهات المعنية - 2خط لتجميع وغسيل وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك).

 

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