ضبط ١٠٠٠ لتر سولار داخل محطة وقود بدون ترخيص في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين من المرور علي محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية، وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت علي النحو التالي :

·تحريرمحضر رقم (١٣٦٩٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات بناحية "شبرا النخلة - بلبيس" لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ علي ١٠٠٠ لتر سولار.

محضر رقم (٥٠٠٧) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية "سعدون - بلبيس" لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحريرمحضر رقم (٥٠٠٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

·تحريرمحضر رقم (٥٠١٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.