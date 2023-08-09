خبير مناخ: ارتفاع درجة حرارة الأرض والمياه يزيد من حدة التطرف المناخي

تحدث الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، عن التغيرات المناخية قائلا: "أوروبا تبدأ تأثرها بمنخفضات جوية عميقة فى هذا الشهر بدلا من شهر سبتمبر"، لافتا إلى أن الأمطار تحدث عندما يكون هناك ارتفاع فى درجة حرارة سطح المياه، وكذلك طبقات الجو العليا بها كتلة هوائية شديدة البرودة تتكون سحب ركامية رعدية تسبب فيضانات وسيول رغم ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.

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ظواهر تطرف المناخ

وأضاف “قطب” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن هذه الظواهر تطرف فى المناخ يعنى ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة يتوازن معه سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وهذه الأمور طبيعية وستزيد من حدة التطرف المناخى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسبب ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض والمياه والتلوث البيئى.

العوامل الجوية والجغرافية تؤثر فى التغيرات المناخية



وتابع أن العوامل الجوية والجغرافية تؤثر فى التغيرات المناخية، بمعنى أنه إذا قلنا لدينا منطقة زراعية كبيرة وبها تسخين عالى فيحدث تبخر لكمية بخار الماء بالهواء عندما يصل لدرجة التشبع تتكون السحب والأمطار، كذلك الطبيعة الصحراوية تتأثر بذلك مما يؤثر على الثروة الحيوانية والبشرية.