يشكلون نحو 6% من سكان العالم.. من هم السكان الاصليين؟

في التاسع من أغسطس كل عام، يحتففي العالم باليوم العالمي للسكان الاصليين، وذلك للتأكيد على الدور الذي يضطلع به شباب السكان الاصليين في صنع القرار مع الاعتراف بجهودهم المتفانية في العمل المناخي والبحث عن العدالة لشعوبهم وإقامة اتصال بين الاجيال لصون ثقافاتهم وتقاليدهم ومساهماتهم.

السكان الاصليين

ويًعرف السكان الأصليين بأنهم الشعوب أو المجتمعات التي تعيش في منطقة معينة منذ زمن بعيد قبل وصول المستوطنين الأجانب إلى تلك المنطقة ويطلق عليهم ألقابا مختلفة حول العالم، مثل الهنود الحمر، الأبوريجين، الإنويت، البشتون، وغيرها.

وتتميز هذه الشعوب بالترابط العميق مع التاريخ والتراث الذي يمتد لآلاف السنين، بالإضافة لمجموعة متنوعة من الثقافات واللغات والنمط الحياتي، ويمثلون تراثًا ثقافيًا غنيًا في العديد من البلدان حول العالم وحتى الآن ليس لهم تعريف رسمي من قبل الأمم المتحدة بسبب اختلاف الهويات والتاريخ.

السكان الاصليين

عدد السكان الاصليين

ويقدر عدد السكان الأصليين بنحو 476 مليون فرد في العالم يعيشون في 90 دولة ويشكلون 6% من سكان العالم وتتحدث الغالبية العظمى 4000لغة من لغات العالم ويمثلون 5000 ثقافة وجماعة مختلفة.

ويأتي شعار الاحتفال بالسكان الاصليين هذا العام تحت شعار"شباب الشعوب الأصلية بوصفهم عوامل للتغيير في سبيل تقرير المصير"، لاعادة الدور الذي يجب أن يضطلع به شباب السكان الأصليين في صنع القرار.

وينتمي السكان الاصليين لعدة قبائل هم:

قبيلة الدوخا: تعيش فيما تسمى اليوم بدولة منغوليا وهم من السكان الأصليين لها، وأجداد هذه القبيلة ينتمون إلى سلالة التانغ، والمعروفة باسم "تساتان" المتجولة بين المراعي، والحياة الأساسية لأغلب أبناء هذه القبيلة تتمحور حول التنقل وتربية حيوان الرنة وتعد إحدى القبائل النادرة في العالم.

قبيلة الكاهويلا: تعيش في الولايات المتحدة، جنوب ولاية كاليفورنيا قرب نهر يحمل نفس الاسم ويعتبر أبناء الكاهويلا هذه المنطقة أرضهم الأصلية باعتبار أن أجدادهم استقروا فيها قبل حوالي ثلاثة آلاف عام.

قبيلة النانتيس: تعيش في غابات الأمازون وهم من أقدم سكان المنطقة، ويعيشون في مجموعات صغيرة ويتنقلون باستمرار في الغابات بحثا عن أماكن أفضل للصيد والزراعة، ويعتقدون أن جميع الكائنات الموجودة في الغابة من نبات وطير وحيوان تمتلك أرواحا ويمكن التواصل معها عن طريق "الشامان".".