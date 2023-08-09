طقس الأقصر.. ارتفاع في درجة الحرارة على أنحاء المحافظة

يسود محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء مدن ومراكز محافظة الأقصر، وسط توقعات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.



وبلغت درجة الحرارة العظمى، اليوم الأربعاء، بالأقصر، 43 درجة مئوية بينما سجلت الصغرى 26 درجة، مما يسود المحافظة طقس حار نهارًا وليلًا.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، حلايب وشلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر، شهدت خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، ويلجأ أهالي المحافظة للخروج إلى كورنيش النيل للتخفيف من حدة الحرارة.