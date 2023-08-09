إصابة سائق وربة منزل في انقلاب سيارة ميكروباص بجرجا

شهد الطريق الزراعي الغربي أمام نجع خليفة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنه إصابة قائد السيارة بجرح بالحاجب الأيمن وربة منزل من مستقلي السيارة بكسر بالذراع الأيمن وكدمة بالوجه وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة بالطريق الزراعي سوهاج / جرجا أمام نجع خليفة دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "رزق . ف . ز" 43 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بجرح بالحاجب الأيمن و" بخيتة . أ . م " 60 سنة ربة منزل من مستقلي السيارة وتقيم دائرة قسم شرطة جرجا بكسر بالذراع الأيسر وودمة بالوجه وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما سبق .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .