السياحة تشارك في توزيع جوائز مسابقة "ثقافة بلادي".. وتنظم رحلات للفائزين



نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة في احتفالية توزيع جوائز مسابقة " ثقافة بلادي " التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

و شارك في الاحتفالية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامي، وعدد من عمداء كليات الأزهر الشريف وممثلون عن عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة.



وألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات السيد وزير السياحة والآثار وتمنياته للأزهر الشريف ولجميع القائمين على المسابقة والمتسابقين بدوام التوفيق، وأوضحت أن هذه المسابقة تعكس العديد من الدلالات وعلى رأسها الدور العظيم والمستمر الذى يقوم به الأزهر الشريف الذي كان وسيظل دوماً منارة تؤكد على وسطية الإسلام إلى جانب اهتمامه برفع الوعى المجتمعى في مختلف مناحي الحياة واهتمامه بإبراز التراث الحضاري والثقافي المصري.



كما أشارت إلى أنه إيمانا بأهمية هذه المسابقة فقد حرصت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على المشاركة في تقديم الجوائز الخاصة بالمسابقة من خلال قيام الهيئة بتنظيم رحلات للفائزين لزيارة معالم القاهرة والفيوم وذلك لإطلاعهم على أهم ما تتميز به هاتين المدينتين لاسيما وأن كلاهما تزخرا بالعديد من المعالم الفريدة سواء السياحية أو الأثرية.



كما أكدت على أن هذه المسابقة توضح تكامل أهداف وزارة السياحة والأثار مع الأزهر الشريف في تعريف الطلاب الوافدين بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، وهو ما يؤدى بدوره إلى أن يصبح هؤلاء الطلاب عند عودتهم إلي بلادهم سفراء للسياحة المصرية.



وخلال كلمتها تطرقت أيضاً إلى النجاح الذي شهدته السياحة المصرية مؤخراً، وأن السياحة شهدت زيادة ملحوظه مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلي أن مصر تستهدف الوصول إلي 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري .



كما ألقت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، كلمة أشادت فيها بدور الأزهر الشريف ومكانته الرفيعة التي تجعل العديد من الدارسين من دول العالم المختلفة الحريصة على الدراسة به، وأنه دائما يقوم بالدفاع عن الإسلام وإبراز وسطيته وتسامحه، وأشارت أن هذه الاحتفالية تعكس الدور المعرفي الريادي للأزهر الشريف وأن المسابقة التي شملت في محاورها تعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين نتج عنها تعريف الطلاب الوافدين بالثقافة المصرية إلي جانب تعريف المصريين بأنماط الحياة في العديد من الدول الأخري.



كما ألقى وكيل الأزهر الشريف كلمة استهلها بنقل تحياتِ فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ شيخِ الأزهرِ ورجاءَه الصادق أن يكون هذا الحفلُ خطوة في طريقِ حمايةِ الفكرِ، وصيانةِ الهُويةِ، كما أكد وكيل الأزهر علي أن المواطنةَ الصادقةَ تستلزمُ إدانةَ التَّصرُّفاتِ والممارساتِ الَّتي تفرقُ بين الناس بسببٍ من الأسبابِ، وما يترتب عليها من سلوكيَّاتٍ يرفضُها الإسلامُ. كما أشاد بالتعاون المستمر بين الأزهر ووزارة السياحة والآثار فيما يخص بتعريف الطلبة على الحضارة والثقافة المصرية من خلال زيارات للمناطق السياحية والأثرية المصرية.



ومن جانبه تحدث الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أشار إلي إيمان الأزهر بقيمة العلم والثقافة وأن نهضة الأمم تقوم علي هذه الركائز ولذلك فالأزهر يسعي دوما لنشر الثقافة والعلم بين طلابه المصريين ومن مختلف الدول.



كما تحدثت الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، حيث أوضحت أنه من أهم الأهداف لهذه المسابقة نشر الثقافة المصرية بين الطلاب الوافدين الذين يمثلون العديد من الدول، كما أشادت بجهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدعم هذه المسابقة.



وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الجوائز علي الفائزين في المسابقة من الطلاب المصريين والوافدين والذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لما حققوه من نجاح في هذه المسابقة، وأشاروا إلى أن من أبرز ما اكتسبوه هو تعرفهم علي الثقافات المختلفة واندماجهم مع طلاب من ثقافات أخري.

