البتلو بــ 300 والجملي بــ 250 جنيهًا للكيلو اليوم الأربعاء بالمنيا

تشهدت أسواق ومحلات الجزارة ، ومنافذ بيع اللحوم البلدية بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء ، شبه إستقرار في أسعار البيع والشراء ، حيث جاءت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ، وتراوح سعر لحم الكندوز 300 لــ 320 جنيهًا للكيلو .

بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 270 لــ 300 جنيها، وترواح سعر بيع كيلو اللحم الجملي من 200 لــ 250 جنيهًا ، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 280 لــ 300 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ ، حيث سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 160 إلى 170 جنيهًا , وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو.

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية والمستوردة ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبلجان مشكلة من الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، وذلك من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم لللإستهلاك الأدمي ، والبيع بالسعر المقرر .