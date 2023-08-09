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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط 33 متهما في جرائم مخدرات وسرقات بالإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تداول عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلتماس لصاحب الحساب "مُقيم بمنطقة المعلمين بالبيطاش بمحافظة الإسكندرية" بتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة محل سكنه بدعوى تعدد حوادث سرقة المنازل وانتشار الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة.

 

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بالفحص تبين تضرر الشاكى من سرقة (إسطوانة بوتوجاز، ماتور مياه ) من داخل العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُنذ فترة وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

 

ويشار إلى أن المنطقة محل الشكوى يتم تكثيف التواجد الأمنى بها من خلال تعيين خدمات أمنية ومرور أقوال أمنية بنطاقها على مدار اليوم، كما تم إستهداف الدائرة المُشار إليها ومنها المنطقة "محل الشكوى" بعدد من الحملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (29 قضية، 33 متهما) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء) وكذا ضبط 6 متهمين إعترفوا بارتكاب 3 قضايا "سرقات مساكن" وتشكيل عصابى ضم 3 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات المساكن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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