نظر طلب مرتضى منصور لرد 3 دوائر فى السب والقذف

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل نظر 3 طلبات رد من مرتضى منصور لثلاثه دوائر بالمحكمة تنظر قضايا السب والقذف المقامه ضده.

نظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239والمرفوعين من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادى الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين، عضو مجلس الاداره والكابتن أحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

يذكر أن المتهم المذكور سبق وقام برد قضاه المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) فى القضيه رقم2825لسنه2022 جنح إقتصادية قضى بجلسة 12/4/202023 برفض طلب الرد وتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه ولم يكتف بذلك لعرقلة سير العدالة، وأقام دعوى مخاصمة لقصاة ذات الدائرة الموقرة وقضى برفض الدعوى بجلسة 19/4/2023.

وفى سياق اخر

تحولت نتيجة الثانوية العامة إلي شبح يهدد الطلاب بسبب الرسوب او حصولهم علي درجات لا تناسب طموحاتهم

فقد شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج واقعة مأساوية عندما أقدمت طالبة علي الانتحار بالقفز من الطابق السادس بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة

وكانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بأحد شوارع عزبة النخل بمنطقة المرج ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص عثر علي جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة عمرها 16 سنة ، طالبة فى الثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة تبين رسوبها ، فقامت بالقاء نفسها من الطابق السادس ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات ، وسؤال شهود العيان ، والاستماع لأقوال والدتها ، وتم تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لعاطل متهم بترويج مخدر الشابو في منطقة الأزبكية .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى). وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.