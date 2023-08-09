هدوء نسبي في حركة المرور بشوارع وميادين الفيوم

شهدت شوارع مدينة الفيوم هدوءًا نسبيًا في الحركة المرورية اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، وانسيابية في حركة السيارات بإستثناء بعض الميادين وسط المدينة ومناطق السويقات.

وشهد ميدان المسلة زحاما محدودا وهو ما يحدث بشكل يومي بسبب الإشارة الموجودة وسط الميدان، الذي يربط بين كافة مناطق مدينة الفيوم وكذلك الخروج إلى الطريق الصحراوي.

هدوء حركة السيارات على الطريق الدائري ومدخل طريق القاهرة الفيوم

وكانت الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها المحافظة، قد أثرت على حركة المارة بالشوارع خلال الأيام الماضية وخاصة مع تطبيق قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد يوم عمل من المنزل وهو ما بدا واضحا في الشوارع وأمام المصالح الحكومية مما يجعل أيام الجمعه والسبت والأحد أكثر الأيام هدوءا في حركة المرور، وكذلك لم تشهد الحالة المرورية اليوم أي زحام أو تكدس للسيارات على الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري بإستثناء مناطق الإشارات أو التحويلات بسبب الأعمال الجاري تنفيذها وذلك بميدان المسلة وشارع دار الرماد الجديد وميدان السواقي بسبب أعمال الرصف والانشاءات بالمنطقة وكذلك المناطق التي يوجد بها أسواق شعبية، بينما كانت الحركة انسيابية في باقى الشوارع الرئيسية والطريق الدائري بالكامل.

وكانت فترة ارتفاع درجات الحرارة قد أثرت على حركة السيارات بالشوارع، مع ازدياد فترات سطوع الشمس وتأثر المناطق الصحراوية وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الزراعية والبحيرات والمدن، والتى تعد هى الأقل تأثيرا من قرى الظهير الصحراوي.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية ويفضل أن تكون فاتحة اللون وفضفاضة، وعدم التعرض لاشعة الشمس، وارتداء غطاء على الرأس لمن يتواجدون في الشارع خلال فترة الظهيرة والاكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة، وعدم الخروج للأطفال وكبار السن الا للضرورة.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار نهارا كما تنشط الرياح على فترات، لتبلغ سرعتها نحو 25 كيلو متر في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء وخاصة في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء.

ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التى اعتاد الزائرين ممارستها في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة خلال هذه الفترة.