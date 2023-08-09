قروض للمشروعات الصغيرة بالوحدات القروية في الخارجة

في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير فرص العمل ودعم التنمية المحلية، قام الاستاذ جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بإصدار تعليمات بضرورة التوعية بقروض تنمية القرية وبرنامج "مشروعك"، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم في المنطقة، وذلك من خلال توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يأتي هذا الإجراء في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية في الريف، حيث يعاني سكان القرى والمناطق الريفية من قلة فرص العمل وقلة الاستثمارات. وبناءً على ذلك، فإن الاستاذ جهاد المتولي اتخذ هذه الخطوة الجديدة لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة سكان المنطقة.

يهدف برنامج "مشروعك" إلى توفير التدريب المهني والدعم المالي للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم بهدف تأسيس مشاريع صغيرة ناجحة تعزز التنمية المحلية وتدعم الاقتصاد المحلي. تشمل المشاريع التي يتم دعمها في إطار هذا البرنامج مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة والصناعة الصغيرة والخدمات.

وعلاوة على ذلك، يتم توفير قروض تنمية القرية للسكان الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. تعتبر هذه القروض فرصة قيمة لتوسيع نطاق الأعمال وتحقيق الدعم المالي اللازم لتنمية وتوسيع المشاريع.

ويأمل جهاد المتولي أن تحقق هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا في تحفيز التنمية المحلية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم. كما يشجع السكان على استغلال الفرص التي تتاح لهم والانضمام إلى برنامج "مشروعك" والمساهمة في تفعيل حركة النمو الاقتصادي في المنطقة الريفية.

600 الف جنية قيمة القروض

تم التوقيع على عقود مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر التابعة لصندوق التنمية المحلية في قرى بولاق، بحضور رئيس القرية، أحمد محمد عبد الحميد. وتهدف هذه المشروعات إلى تطوير قطاع تربية الأغنام والبقر وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم.

تشمل هذه المشروعات إنشاء مزرعة لتربية الأغنام وحظائر للبقر، بإجمالي تكلفة تصل إلى 600,000 جنيه. ستعمل هذه المشروعات على تنمية الاقتصاد المحلي في قرى بولاق وتوفير فرص عمل مستدامة للمجتمع المحلي.

من خلال تطوير قطاع تربية الأغنام والبقر، سيتم توفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الدخل الشخصي للمزارعين. ستسهم هذه المشروعات أيضًا في تقليل البطالة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقرى في بولاق.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود صندوق التنمية المحلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر في مناطق الريف. يهدف الصندوق إلى تمكين الشباب والنساء المعيلات وأصحاب الهمم من خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

وعبر رئيس القرية، أحمد محمد عبد الحميد، عن سعادته بهذه المشروعات وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقرى بولاق. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساعد على إيجاد فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم، وتعزيز دور القرى في التنمية المسؤولة والمستدامة.

من المتوقع أن تبدأ المشروعات التنفيذ في الفترة القريبة المقبلة، ومن المؤمل أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في قرى بولاق. يعكس هذا النجاح التزام الحكومة المحلية بدعم الاستثمار في الأرياف وتنمية المجتمعات المحلية.