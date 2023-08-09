انقطاع المياة في اسيوط بسبب كسر في خط المرشحات 500

كتب - يوسف عبداللطيف :-

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأربعاء عن حدوث كسر في خط المرشحات 500، مما أدى إلى انقطاع المياه في شارع الشخوة وتفرعاته بجوار حضانة الأقصى الصرف الصحي، وضعف تدفق المياه بمنطقة الوليدية بالكامل. من المقرر أن يستمر الانقطاع حتى إصلاح الخلل.

حي الوليدية

وأكد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف المياه في حي الوليدية ناجم عن كسر مفاجئ في خط GRp 500. وبالتالي، تم إرسال سيارات الكسح والمياه ومعدات الإصلاح للتعامل مع الحادث.

وقد تنوه الشركة المواطنين بجدول الأعمال التنفيذية القائمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في المحافظة، بهدف تلبية احتياجات السكان في منطقة الوليدية خلال فترة انقطاع الخدمة. كما ستعمل الشركة على توفير سيارات مياه نقية بأحجام مختلفة بشكل دوري في المناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة.

علاوة على ذلك، تعلن الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للمواطنين، حيث يمكنهم تقديم الشكاوى الإلكترونية والاحتياجات المرتبطة بسيارات المياه. تؤكد الشركة استعدادها التام لتلقي الشكاوى والتعامل معها فورًا. كما تؤكد الشركة أنها ستقوم بإرسال سيارات مياه لتلبية احتياجات المياه الصالحة للشرب أثناء فترة انقطاع الخدمة.