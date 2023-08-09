أسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

وفقاً لتوجيهات محافظ أسيوط، تم تكثيف الجهود المبذولة لتطوير منظومة النظافة بمراكز المحافظة. وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى على جهودها في تحسين النظافة بالمدينة والوحدات المحلية بالقرى.

نقاط تجميع القمامة

تم تنفيذ جهود مستمرة لرفع نقاط تجميع القمامة في المدينة والقرى. تم أيضًا رفع القمامة والمخلفات من الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل القرى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم بتنفيذ حملات النظافة صباحًا ومساءً، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين في المركز.

تُشرف على هذه الجهود قسم النظافة، وتستمر الجهود المبذولة لتحسين النظافة بمعاونة العمال والمعدات الميكانيكية للحملة. يتم تنفيذ هذه الجهود بشكل دائم ومستمر، بناءً على توجيهات الوزير محافظ أسيوط، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة العامة في المحافظة والمحافظة على صحة المواطنين

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط .. متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة الغنايم