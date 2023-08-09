ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء في الغنايم بأسيوط

تم ضبط حوالي ٢٢ طنًا من القمح المحلي في مركز ومدينة الغنايم بمحافظة اسيوط قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بمراقبة الأسواق ومنع تداول القمح خارج نظام التوريد.

إدارة تموين الغنايم

وقد أفاد مصطفى علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بأن إدارة مباحث التموين قامت بحملة تموينية مكثفة بالتعاون مع مديرية التموين. شاركت في الحملة إدارة تموين الغنايم وتمكنت من ضبط سيارة تحمل حوالي ٢٢ طنًا من القمح قبل بيعها في السوق السوداء. تم تحرير محضر بالواقعة وتم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمخالفة.

تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار مكافحة تخزين واحتكار القمح المحلي بهدف منع توريده داخل النظام ومنع التجارة به في السوق السوداء، والذي يتعارض مع مصلحة المواطنين.

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم

ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم